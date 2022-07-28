«Атлетико» объявил о покупке защитника «Удинезе» Молины

«Атлетико» объявил о покупке защитника «Удинезе» Науэля Молины.

Контракт мадридского клуба с 24-летним защитником рассчитан на пять лет.

По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся «Атлетико» в 20 миллионов евро.

Молина выступал за «Удинезе» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за команду.