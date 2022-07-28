«Атлетико» объявил о покупке защитника «Удинезе» Молины
«Атлетико» объявил о покупке защитника «Удинезе» Науэля Молины.
Контракт мадридского клуба с 24-летним защитником рассчитан на пять лет.
По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся «Атлетико» в 20 миллионов евро.
Молина выступал за «Удинезе» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за команду.
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4
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|0
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|0
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13
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0
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|0
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|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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