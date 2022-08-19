Обамеянг согласен на переход в «Челси», но лондонцы не хотят платить «Барселоне» 30 миллионов евро

Представители «Челси» провели встречу с агентами нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает журналист Фабрицио Романо.

33-летний габонец согласен на переход в лондонский клуб. По ходу переговоров не возникло никаких проблем.

Однако синие пока не могут договориться в «Барселоной» по сумме трансфера. Каталонцы хотят за игрока 30 миллионов евро.

Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года на правах свободного агента, перед этим он расторг контракт с «Арсеналом». В составе каталонцев форвард забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах.