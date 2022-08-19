Анчелотти недоволен предстоящим переходом Каземиро в «Манчестер Юнгайтед»

Главный тренер Карло Анчелотти недоволен новостями о предстоящем переходе полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Эду Агирре.

Итальянец считает бразильского игрока незаменимым в краткосрочной перспективе.

Ранее появилась информация, что Каземиро и «МЮ» согласовали условия личного контракта.

Ожидается, что «Юнайтед» заплатит 60 миллионов евро, еще 10 миллионов будут предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с Каземиро подпишут на 4 года и с опцией продления еще на сезон.

Действующий контракт полузащитника со «сливочными» рассчитан до лета 2025 года. Бразильский футболист выступает за «Реал» с 2013 года. Вместе с мадридской командой он выиграл 18 трофеев.

В текущем сезоне Каземиро провел за «Реал» 2 матча и отличился 1 результативной передачей.