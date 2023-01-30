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Сегодня, 16:43

Полузащитники Коке и Муниаин провели по 400 матчей за «Атлетико» и «Атлетик» в чемпионате Испании

Руслан Минаев
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Капитаны «Атлетико» и «Атлетика» Коке и Икер Муниаин провели по 400 матчей в чемпионате Испании. Оба полузащитника всю карьеру выступали в составах одного клуба.

31-летний Коке дебютировал за «Атлетико» в 2009 году. 30-летний Муниаин — также в 2009-м.

Всего полузащитник мадридцев сыграл за клуб 569 матчей, забил 47 голов и отдал 110 передач. У хавбека баскского клуба — 519 матчей, 73 гола и 67 передач.

Икер Муниаин
Коке Ресурексьон (Коке)
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
0
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«Реал» и «Барселона» сыграют в Кубке Испании в 22-й раз. У каталонцев 11 побед, у мадридцев — 10
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 18 13 3 2 38-16 42
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 18 9 4 5 20-14 31
6
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
7
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
8
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 3 : 0
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 0 : 1
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 1
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 1 : 0
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 0 : 0
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 15 2 2
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