Полузащитники Коке и Муниаин провели по 400 матчей за «Атлетико» и «Атлетик» в чемпионате Испании

Капитаны «Атлетико» и «Атлетика» Коке и Икер Муниаин провели по 400 матчей в чемпионате Испании. Оба полузащитника всю карьеру выступали в составах одного клуба.

31-летний Коке дебютировал за «Атлетико» в 2009 году. 30-летний Муниаин — также в 2009-м.

Всего полузащитник мадридцев сыграл за клуб 569 матчей, забил 47 голов и отдал 110 передач. У хавбека баскского клуба — 519 матчей, 73 гола и 67 передач.