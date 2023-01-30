«Реал» и «Барселона» сыграют в Кубке Испании в 22-й раз. У каталонцев 11 побед, у мадридцев — 10

«Реал» и «Барселона» сыграют между собой в полуфинале Кубка Испании. Это будет 22-й раз, когда команды встретятся друг с другом в рамках этого турнира, включая семь финалов и восемь полуфиналов.

11 раз матчи заканчивались победой «Барсы», в 10 играх побеждал «Реал».

В розыгрыше кубка страны в другой паре встретятся «Осасуна» и «Атлетик». Первые матчи ориентировочно состоятся 28 февраля и 1 марта, ответные — 5 и 6 апреля.