Тчуамени о Бензема: «Мне посчастливится играть с лучшим нападающим мира»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поделился ожиданиями от игры с нападающим Каримом Бензема в мадридском клубе.

11 июля «сливочные» объявили о подписании шестилетнего контракта с 22-летним французом.

«Я поговорил с Бензема и Камавингой, — приводит слова полузащитника Marca. — В случае с Камавингой мы видели, какого прогресса он добился за свой первый год в «Реале». Мне посчастливится играть с лучшим нападающим мира. Когда переговоры продвинулись, Бензема написал мне и спросил, может ли он мне помочь».

В сезоне-2021/22 Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако».