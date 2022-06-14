Тчуамени о переходе в «Реал»: «Сумма трансфера вообще меня не интересует»

Полузащитник Орельена Тчуамени прокомментировал переход из «Монако» в «Реал».

«Я стараюсь быть лучшим на поле. Сумма трансфера вообще меня не интересует. Конкуренция — это вызов, но я не думаю о чемпионате мира, который начнется в ноябре. Я думаю о том, чтобы играть и тренироваться с «Реалом». Возможно, в других клубах у меня было бы больше гарантий относительно игрового времени, но я хотел принять этот вызов», — приводит слова Тчуамени Marca.

«Реал» заключил контракт с 22-летним французом на шесть лет, сумма сделки не уточняется. Сообщалось, что покупка французского игрока может обойтись «Реалу» в 116 миллионов евро.

Тчуамени выступал за «Монако» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 50 матчах за команду.