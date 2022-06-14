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Тчуамени о переходе в «Реал»: «Сумма трансфера вообще меня не интересует»

Полузащитник Тчуамени прокомментировал переход в «Реал»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Орельена Тчуамени прокомментировал переход из «Монако» в «Реал».

«Я стараюсь быть лучшим на поле. Сумма трансфера вообще меня не интересует. Конкуренция — это вызов, но я не думаю о чемпионате мира, который начнется в ноябре. Я думаю о том, чтобы играть и тренироваться с «Реалом». Возможно, в других клубах у меня было бы больше гарантий относительно игрового времени, но я хотел принять этот вызов», — приводит слова Тчуамени Marca.

«Реал» заключил контракт с 22-летним французом на шесть лет, сумма сделки не уточняется. Сообщалось, что покупка французского игрока может обойтись «Реалу» в 116 миллионов евро.

Тчуамени выступал за «Монако» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 50 матчах за команду.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/06/14/62a8589222601d250c8b45aa.html

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ТБ 2.5

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11%

2.10
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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