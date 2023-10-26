Гути считает Беллингема лучшим игроком мира на данный момент

Экс-полузащитник «Реала» Гути заявил, что хавбек сливочных Джуд Беллингем на данный момент является лучшим игроком мира.

«Беллингем, без сомнения. Он конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими». — сказал Гути в эфире El Chiringuito.

Испанец добавил, что Беллингем должен забивать в текущем темпе весь сезон, чтобы претендовать на «Золотой мяч».

В этом сезоне 20-летний англичанин провел за «Реал» 12 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Гути: «Беллингем единственный, кто понял, что трон Месси и Роналду свободен, и он к нему стремится»