Сильва побил рекорд Карпина, став самым возрастным автором гола в «Реал Сосьедаде» в ла лиге
Давид Сильва побил рекорд Карпина за «Реал Сосьедад»
Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва отметился забитым мячом в матче 35-го тура ла лиги против «Леванте» (1:2).
Как сообщает COPE, Сильва в возрасте 36 лет и 118 дней стал самым возрастным автором гола в баскском клубе в ла лиге.
Таким образом, испанец превзошел рекорд бывшего полузащитника Валерия Карпина, который забивал за «Реал Сосьедад» в возрасте 36 лет и 59 дней.
Напомним, что Карпин играл в баскском клубе с 1994-го по 1996 год и с 2002-го по 2005 год. В сезоне-2002/03 россиянин в составе «Реал Сосьедада» занял второе место в ла лиге.
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|
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|
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|
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|
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|12
|9
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|
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|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
|Р. Вальекано
|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|
12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|
13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
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|44-67
|29
|
20
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|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|2 : 1
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|- : -
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|- : -
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
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Карим Бензема
Реал
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|
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Эспаньол
|15
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Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
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Карим Бензема
Реал
|10
|
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Жорди Альба
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|9
|И
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|Ж
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Хорхе Куэнка
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|28
|2
|5
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Жюль Кунде
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|28
|2
|2
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|1
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