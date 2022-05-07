Сильва побил рекорд Карпина, став самым возрастным автором гола в «Реал Сосьедаде» в ла лиге

Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва отметился забитым мячом в матче 35-го тура ла лиги против «Леванте» (1:2).

Как сообщает COPE, Сильва в возрасте 36 лет и 118 дней стал самым возрастным автором гола в баскском клубе в ла лиге.

Таким образом, испанец превзошел рекорд бывшего полузащитника Валерия Карпина, который забивал за «Реал Сосьедад» в возрасте 36 лет и 59 дней.

Напомним, что Карпин играл в баскском клубе с 1994-го по 1996 год и с 2002-го по 2005 год. В сезоне-2002/03 россиянин в составе «Реал Сосьедада» занял второе место в ла лиге.