Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:21

Сильва побил рекорд Карпина, став самым возрастным автором гола в «Реал Сосьедаде» в ла лиге

Давид Сильва побил рекорд Карпина за «Реал Сосьедад»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва отметился забитым мячом в матче 35-го тура ла лиги против «Леванте» (1:2).

Как сообщает COPE, Сильва в возрасте 36 лет и 118 дней стал самым возрастным автором гола в баскском клубе в ла лиге.

Таким образом, испанец превзошел рекорд бывшего полузащитника Валерия Карпина, который забивал за «Реал Сосьедад» в возрасте 36 лет и 59 дней.

Напомним, что Карпин играл в баскском клубе с 1994-го по 1996 год и с 2002-го по 2005 год. В сезоне-2002/03 россиянин в составе «Реал Сосьедада» занял второе место в ла лиге.

Источник: https://twitter.com/pedritonumeros/status/1522679669459406848

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Валерий Карпин
Давид Сильва
Футбол
ФК Леванте
ФК Реал Сосьедад
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Абрамович официально продал «Челси». За сколько, кто покупатели, сколько потерял сам – все подробности сделки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суарес готов вернуться в «Барселону»

Фанаты «Реала» оскорбляли Жерар Пике во время матча ла лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 2 : 1
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 - : -
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 - : -
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 23 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости