Суарес готов вернуться в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в «Барселону» этим летом. По информации журналиста Экрема Конура в Twitter, 35-летний уругваец ради возвращения готов пойти на пониженеие зарплаты.

Суарес за 7 миллионов евро перешел из «Барселоны» в «Атлетико» в 2020 году. Его действующий контракт рассчитан до конца этого сезона.

Уругвайский форвард выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. За 283 матча он забил 195 голов и сделал 113 голевых передач.