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Сегодня, 14:51

Иньеста признался, что хочет вернуться в «Барселону»

Виктория Кравченко

Бывший игрок «Барселоны», полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста признался, что хотел бы вернуться в каталонский клуб.

«Я бы с удовольствием вернулся в «Барселону». Я бы хотел помочь клубу. Здесь задействовано много переменных, и трудно сказать, что произойдет в будущем. «Барселона» — мой дом, мне нигде не будет лучше, чем там», — сказал Иньеста журналисту Жерару Морено во время эфира на Twitch.

37-летний Иньеста до перехода в «Виссел Кобе» в 2018 году на протяжении всей карьеры выступал за «Барсу». В составе каталонского клуба он стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семь раз выигрывал испанский Суперкубок, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Андрес Иньеста
ФК Барселона
0
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 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
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 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
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 - : -
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Оскар Трехо

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