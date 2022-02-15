Иньеста признался, что хочет вернуться в «Барселону»

Бывший игрок «Барселоны», полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста признался, что хотел бы вернуться в каталонский клуб.

«Я бы с удовольствием вернулся в «Барселону». Я бы хотел помочь клубу. Здесь задействовано много переменных, и трудно сказать, что произойдет в будущем. «Барселона» — мой дом, мне нигде не будет лучше, чем там», — сказал Иньеста журналисту Жерару Морено во время эфира на Twitch.