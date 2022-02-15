Директор департамента международного развития «Бетиса»: «Команда сейчас на хорошем ходу»

Директор департамента международного развития «Бетиса» Пабло Аркеро во время мастер-класса для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA поделился ожиданиями от стыковых матчей Лиги Европы, в которых испанскому клубу предстоит сыграть с «Зенитом».

«В России считают, что «Бетис» сложный соперник, пройти которого будет очень непросто? Спасибо, конечно, за столь высокую оценку, но точно то же самое мы в Испании думаем о «Зените». Да, «Бетис» сейчас на хорошем ходу — в чемпионате ла лиги мы идем третьими, опережая даже «Барселону». Да, «Зенит» из-за зимнего перерыва долго не играл официальных матчей и, насколько известно, испытывает некоторые проблемы с составом. Но с другой стороны, это лучший клуб России, имеющий, в отличие от нас, богатый опыт участия в таком турнире, как Лига чемпионов. К тому же первый матч пройдет в Петербурге, а мы, скажем прямо, совсем непривычны к той погоде, которая в этом городе обычно стоит в это время года. Словом, мы ждем, что противостояние будет очень сложным, и предсказать его исход я не берусь», — сказал Пабло Аркеро во время мастер-класса для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA.

Матч Лиге Европы «Зенит» — «Бетис» пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, начало в 20.45 (мск). Ответная встреча запланирована в Испании 24 февраля.