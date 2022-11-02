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Полузащитник «Барселоны» Кессье выбыл на полтора месяца из-за травмы бедра

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье выбыл на полтора месяца из-за травмы, сообщает журналист As Хави Мигел.

по информации источника, у 25-летнего игрока травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Из-за этого повреждения ивуарийский футболист пропустит как минимум шесть недель.

Кессье получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень (2:4) и был заменен на 67-й минуте.

Полузащитник принял участие в 13 матчах «Барселоны» во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://twitter.com/fansjavimiguel/status/1587573637527240704

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2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
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 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
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 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
16
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