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Сегодня, 08:30

В «Реал Сосьедаде» отреагировали на новость о срыве перехода Захаряна в клуб ла лиги

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе «Реал Сосьедада» в разговоре с «СЭ» прокомментировали информацию о срыве перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский клуб.

«Мы не знаем, к какой информации это относится. Клуб не комментирует ни настоящие, ни прошлые слухи», — заявили «СЭ» в клубе.

Ранее комментатор Константин Генич сообщил «СЭ», что «Реал Сосьедад» проявлял конкретный интерес к россиянину, однако клубу было рекомендовано не рассматривать игрока из России.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Портал Transfermarkt.com оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.

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Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
12
9
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2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
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14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
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