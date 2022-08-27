Де Йонг решил остаться в «Барселоне» и готов обсудить с клубом реструктуризацию контракта

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг принял решение остаться в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 25-летний нидерландец и его агент готовы приступить к переговорам с сине-гранатовыми о реструктуризации контракта.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в двух матчах за каталонцев и не отметился результативными действиями. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.