Де Йонг решил остаться в «Барселоне» и готов обсудить с клубом реструктуризацию контракта
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг принял решение остаться в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.
По информации источника, 25-летний нидерландец и его агент готовы приступить к переговорам с сине-гранатовыми о реструктуризации контракта.
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в двух матчах за каталонцев и не отметился результативными действиями. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бетис
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|
5
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
|Атлетик
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
8
|Сельта
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|
9
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
10
|Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
12
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|
13
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Альмерия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Эльче
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
16
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
17
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
19
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|21:00
|
Жирона – Сельта
|0 : 1
|26.08
|23:00
|
Бетис – Осасуна
|1 : 0
|27.08
|18:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|20:30
|
Р. Вальекано – Мальорка
|- : -
|27.08
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|- : -
|28.08
|18:30
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|28.08
|20:30
|
Барселона – Вальядолид
|- : -
|28.08
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|- : -
|29.08
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|29.08
|23:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|
|
Яго Аспас
Сельта
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Ансу Фати
Барселона
|2
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Алекс Сентельес
Альмерия
|0
|1
|0
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