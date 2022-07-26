Пьянич: «Хави всегда был моим образцом для подражания. Работать с ним — это нечто особенное»
Полузащитник «Барселоны» Пьянич назвал Хави своим образцом для подражания
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич рассказал о работе под руководством Хави. По его словам, 42-летний испанец всегда был его образцом для подражения.
«Хави всегда был моим образцом для подражания в полузащите, — приводит слова Пьянича Fanatik. — Я следил за ним с восхищением. На мой взгляд, Хави один из лучших полузащитников всех времен. Работать с ним — это нечто особенное. «Барселону» ждет хороший сезон».
Чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». На следующий день каталонский клуб на стадионе «Камп Ноу» сыграет с «Райо Вальекано». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Положение команд
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|И
|В
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|П
|+/-
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1
|Реал
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|0
|0-0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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