Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич рассказал о работе под руководством Хави. По его словам, 42-летний испанец всегда был его образцом для подражения.

«Хави всегда был моим образцом для подражания в полузащите, — приводит слова Пьянича Fanatik. — Я следил за ним с восхищением. На мой взгляд, Хави один из лучших полузащитников всех времен. Работать с ним — это нечто особенное. «Барселону» ждет хороший сезон».

Чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». На следующий день каталонский клуб на стадионе «Камп Ноу» сыграет с «Райо Вальекано». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.