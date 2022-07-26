Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:16

Пьянич: «Хави всегда был моим образцом для подражания. Работать с ним — это нечто особенное»

Полузащитник «Барселоны» Пьянич назвал Хави своим образцом для подражания
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич рассказал о работе под руководством Хави. По его словам, 42-летний испанец всегда был его образцом для подражения.

«Хави всегда был моим образцом для подражания в полузащите, — приводит слова Пьянича Fanatik. — Я следил за ним с восхищением. На мой взгляд, Хави один из лучших полузащитников всех времен. Работать с ним — это нечто особенное. «Барселону» ждет хороший сезон».

Чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». На следующий день каталонский клуб на стадионе «Камп Ноу» сыграет с «Райо Вальекано». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.fanatik.com.tr/miralem-pjanic-besiktas-taraftarina-sampiyonluk-yasatamadigimiz-icin-uzgunum-2293406
Миралем Пьянич
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Девиз Олимпиады-2024 «Игры, открытые для всех» звучит как издевательство. Все идет к тому, что России там не будет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Азар: «Я бы убрал ВАР. Ошибки судей — это часть футбола»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости