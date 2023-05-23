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Сегодня, 15:11

Перес: «Реал» больше не потерпит расистских инцидентов с нашими игроками»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о проявлении расизма в адрес игроков на матчах ла лиги.

По ходу матча 35-го тура ла лиги у нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

«Хочу объявить, что «Реал» больше не потерпит расистских инцидентов с нашими игроками. Для этого необходимо изменить структуру судейства, чтобы жертва преступления не могла быть привлечена к ответственности, как это происходит сейчас. Общество, в котором мы живем, не заслуживает инцидентов, которые повторяются с нашим игроком. Спорт — это место встречи ценностей», — цитирует Переса Marca.

Ранее стало известно, что Национальная полиция Испании арестовала трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес бразильца.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
Флорентино Перес
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Три болельщика «Валенсии» арестованы за расистские оскорбления в адрес Винисиуса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 35 27 4 4 65-15 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 35 19 8 8 47-32 65
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 35 13 9 13 55-50 48
9
 Севилья 35 13 9 13 44-49 48
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Альмерия 35 11 6 18 46-61 39
15
 Сельта 35 10 9 16 40-50 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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23.05 20:30
Сельта – Жирона
 - : -
23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
 - : -
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 - : -
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 - : -
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 - : -
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 - : -
24.05 23:00
Эспаньол – Атлетико
 - : -
25.05 20:30
Мальорка – Валенсия
 - : -
25.05 20:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
25.05 23:00
Реал – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 22
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 21 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 30 2 4
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