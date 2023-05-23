Перес: «Реал» больше не потерпит расистских инцидентов с нашими игроками»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о проявлении расизма в адрес игроков на матчах ла лиги.

По ходу матча 35-го тура ла лиги у нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

«Хочу объявить, что «Реал» больше не потерпит расистских инцидентов с нашими игроками. Для этого необходимо изменить структуру судейства, чтобы жертва преступления не могла быть привлечена к ответственности, как это происходит сейчас. Общество, в котором мы живем, не заслуживает инцидентов, которые повторяются с нашим игроком. Спорт — это место встречи ценностей», — цитирует Переса Marca.

Ранее стало известно, что Национальная полиция Испании арестовала трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес бразильца.