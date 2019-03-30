"Почему бы и нет?" Зидан - о желании Погба перейти в "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может присоединиться к мадридцам после того, как закончится его контракт с "красными дьяволами". Ранее сообщалось, что 26-летний француз выразил желание перейти в этот клуб.

- Мне очень нравится Погба, - приводит слова Зидана Sky Sports. - Я знаю его лично. Он приносит очень много пользы команде - есть еще только несколько игроков, схожих с ним по объему работы.

Погба не является игроком "Реала". Он играет в "МЮ". Если он хочет перейти в "Реал" после того, как его карьера в Манчестере подойдет к концу, то почему бы и нет?

Напомним, Погба выступает за "МЮ" с 2016 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей в составе "красных дьяволов", забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

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