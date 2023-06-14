Платежная ведомость «Барселоны» сократилась за год с 656 миллионов евро до 530 миллионов

«Барселона» планирует к началу следующего сезона сократить зарплатную ведомость команды до 450-470 миллионов евро.

Как сообщает Sport.es, в минувшем сезоне размер платежки клуба составлял 656 миллионов, на данный момент эту сумму уже удалось сократить до 530 миллионов евро. Снижение произошло благодаря уходу Серхио Бускетса, Жорди Альбы, Жерара Пике и Мемфиса Депая. Кроме того, переход Антуана Гризманна в «Атлетико» на постоянной основе освободил «Барселону» от высокой заработной платы француза.

Следующий шаг — снижение на 50 миллионов евро за счет расставания с игроками, которые были арендованы другими клубами. Это Клеман Лангле, Самюэль Умтити, Серджиньо Дест, Алекс Кольядо и Густаво Майя. Также планируется сократить часть из 90 миллионов евро, которые идут на зарплаты женской команде клуба, а также баскетбольным, гандбольным и футзальным командам.

По данным источника, в «Барселоне» ценят достигнутое сокращение ведомости, принимая во внимание, что фонд заработной платы спортсменов в сезоне-2020/21 составлял 616 миллионов евро, из которых 510 миллионов приходилось на первую футбольную команду.

Кроме того, руководство также подчеркивает тот факт, что оценка нынешнего состава лучше, чем оценка состава сезона-2020/21. Состав того сезона оценивался в 730 миллионов евро, в то время как нынешний состав «Барселоны» стоит около 770 миллионов.