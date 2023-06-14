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Сегодня, 08:44

Платежная ведомость «Барселоны» сократилась за год с 656 миллионов евро до 530 миллионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» планирует к началу следующего сезона сократить зарплатную ведомость команды до 450-470 миллионов евро.

Как сообщает Sport.es, в минувшем сезоне размер платежки клуба составлял 656 миллионов, на данный момент эту сумму уже удалось сократить до 530 миллионов евро. Снижение произошло благодаря уходу Серхио Бускетса, Жорди Альбы, Жерара Пике и Мемфиса Депая. Кроме того, переход Антуана Гризманна в «Атлетико» на постоянной основе освободил «Барселону» от высокой заработной платы француза.

Следующий шаг — снижение на 50 миллионов евро за счет расставания с игроками, которые были арендованы другими клубами. Это Клеман Лангле, Самюэль Умтити, Серджиньо Дест, Алекс Кольядо и Густаво Майя. Также планируется сократить часть из 90 миллионов евро, которые идут на зарплаты женской команде клуба, а также баскетбольным, гандбольным и футзальным командам.

По данным источника, в «Барселоне» ценят достигнутое сокращение ведомости, принимая во внимание, что фонд заработной платы спортсменов в сезоне-2020/21 составлял 616 миллионов евро, из которых 510 миллионов приходилось на первую футбольную команду.

Кроме того, руководство также подчеркивает тот факт, что оценка нынешнего состава лучше, чем оценка состава сезона-2020/21. Состав того сезона оценивался в 730 миллионов евро, в то время как нынешний состав «Барселоны» стоит около 770 миллионов.

Источник: Sport.es
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
18
 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
19
 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
20
 Эльче 38 5 10 23 30-67 25
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4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 3 : 0
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
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4.06 19:30
Реал – Атлетик
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Р. Сосьедад – Севилья
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4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
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Роберт Левандовски

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 23
Карим Бензема

Карим Бензема

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 16
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 27 3 4
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 31 3 4
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