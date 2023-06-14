Платежная ведомость «Барселоны» сократилась за год с 656 миллионов евро до 530 миллионов
«Барселона» планирует к началу следующего сезона сократить зарплатную ведомость команды до 450-470 миллионов евро.
Как сообщает Sport.es, в минувшем сезоне размер платежки клуба составлял 656 миллионов, на данный момент эту сумму уже удалось сократить до 530 миллионов евро. Снижение произошло благодаря уходу Серхио Бускетса, Жорди Альбы, Жерара Пике и Мемфиса Депая. Кроме того, переход Антуана Гризманна в «Атлетико» на постоянной основе освободил «Барселону» от высокой заработной платы француза.
Следующий шаг — снижение на 50 миллионов евро за счет расставания с игроками, которые были арендованы другими клубами. Это Клеман Лангле, Самюэль Умтити, Серджиньо Дест, Алекс Кольядо и Густаво Майя. Также планируется сократить часть из 90 миллионов евро, которые идут на зарплаты женской команде клуба, а также баскетбольным, гандбольным и футзальным командам.
По данным источника, в «Барселоне» ценят достигнутое сокращение ведомости, принимая во внимание, что фонд заработной платы спортсменов в сезоне-2020/21 составлял 616 миллионов евро, из которых 510 миллионов приходилось на первую футбольную команду.
Кроме того, руководство также подчеркивает тот факт, что оценка нынешнего состава лучше, чем оценка состава сезона-2020/21. Состав того сезона оценивался в 730 миллионов евро, в то время как нынешний состав «Барселоны» стоит около 770 миллионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|38
|28
|4
|6
|70-20
|88
|
2
|Реал
|38
|24
|6
|8
|75-36
|78
|
3
|Атлетико
|38
|23
|8
|7
|70-33
|77
|
4
|Р. Сосьедад
|38
|21
|8
|9
|51-35
|71
|
5
|Вильярреал
|38
|19
|7
|12
|59-40
|64
|
6
|Бетис
|38
|17
|9
|12
|46-41
|60
|
7
|Осасуна
|38
|15
|8
|15
|37-42
|53
|
8
|Атлетик
|38
|14
|9
|15
|47-43
|51
|
9
|Мальорка
|38
|14
|8
|16
|37-43
|50
|
10
|Жирона
|38
|13
|10
|15
|58-55
|49
|
11
|Р. Вальекано
|38
|13
|10
|15
|45-53
|49
|
12
|Севилья
|38
|13
|10
|15
|47-54
|49
|
13
|Сельта
|38
|11
|10
|17
|43-53
|43
|
14
|Кадис
|38
|10
|12
|16
|30-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|10
|12
|16
|34-45
|42
|
16
|Валенсия
|38
|11
|9
|18
|42-45
|42
|
17
|Альмерия
|38
|11
|8
|19
|49-65
|41
|
18
|Вальядолид
|38
|11
|7
|20
|33-63
|40
|
19
|Эспаньол
|38
|8
|13
|17
|52-69
|37
|
20
|Эльче
|38
|5
|10
|23
|30-67
|25
|4.06
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|3 : 0
|4.06
|19:30
|
Осасуна – Жирона
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Реал – Атлетик
|1 : 1
|4.06
|19:30
|
Р. Сосьедад – Севилья
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Вильярреал – Атлетико
|2 : 2
|4.06
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Сельта – Барселона
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Эльче – Кадис
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Эспаньол – Альмерия
|3 : 3
|4.06
|22:00
|
Вальядолид – Хетафе
|0 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|16
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|27
|3
|4
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|31
|3
|4