Пике: «У «Барселоны» сложный период, которого раньше не было»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итоги матча 8-го тцра чемпионата Испании против «Атлетико» (0:2).
«Это сложная ситуация, нам сейчас приходится страдать. Я должен быть честен. Речь идет не об одной проблеме, их много. Несмотря на это, я считаю, что мы сможем восстановиться. Сейчас у нас сложный период, которого раньше не было. Но атмосфера в команде отличная, мы хотим все исправить. Лапорта и Куман? Игроки не могут вмешиваться в это, мы мало что можем сделать. Наше дело — выходить на поле и делать все, что мы можем», — приводит слова Пике Movistar.
После этого матча «Атлетико» с 17 очками занимает второе место. Столько же у лидирующего «Реала», который имеет матч в запасе. «Барселона» с 12 очками на девятой строчке.
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