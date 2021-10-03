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Пике: «У «Барселоны» сложный период, которого раньше не было»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итоги матча 8-го тцра чемпионата Испании против «Атлетико» (0:2).

«Это сложная ситуация, нам сейчас приходится страдать. Я должен быть честен. Речь идет не об одной проблеме, их много. Несмотря на это, я считаю, что мы сможем восстановиться. Сейчас у нас сложный период, которого раньше не было. Но атмосфера в команде отличная, мы хотим все исправить. Лапорта и Куман? Игроки не могут вмешиваться в это, мы мало что можем сделать. Наше дело — выходить на поле и делать все, что мы можем», — приводит слова Пике Movistar.

После этого матча «Атлетико» с 17 очками занимает второе место. Столько же у лидирующего «Реала», который имеет матч в запасе. «Барселона» с 12 очками на девятой строчке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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