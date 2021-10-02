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«Атлетико» победил «Барселону», Суарес забил бывшей команде

2 октября 2021, 23:52
«Атлетико» — «Барселона» — 2:0. Фото ФК «Атлетико»
«Атлетико» — «Барселона» — 2:0. Фото ФК «Атлетико»
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«Атлетико» обыграл «Барселону» (2:0) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

На 23-й минуте Тома Лемар открыл счет. Луис Суарес на 44-й минуте забил второй мяч. Он не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды. «Барселона» была последней командой ла лиги, которой он не забивал (среди тех, против кого он играл).

«Атлетико» набрал 17 очков и занимает второе место. Столько же у лидирующего «Реала», который имеет в матч в запасе. «Барселона» на девятой позиции — 12 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига

8-й тур

«Атлетико» — «Барселона» — 2:0 (2:0)

Голы: Лемар, 23 (1:0). Суарес, 44 (2:0).

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Фелипе, 81), Коке, де Пауль (Триппьер, 46), Льоренте, Лемар, Суарес (Гризманн, 72), Феррейра-Карраско (Лоди, 81), Жоау Феликс (Корреа, 72).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Мингеса (Пуч, 75), Араухо, Дест (Лангле, 86), Бускетс, Коутинью (Фати, 64), Ф.де Йонг, Гави (Л.де Йонг, 75), Гонсалес (Сержи Роберто, 46), Депай.

Предупреждения: Гави, 20. де Пауль, 45+1. Коке, 78.

Судья: Мартинес Мунуэра .

2 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Атлетико — Барселона

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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