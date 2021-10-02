«Атлетико» победил «Барселону», Суарес забил бывшей команде
«Атлетико» обыграл «Барселону» (2:0) в матче восьмого тура чемпионата Испании.
На 23-й минуте Тома Лемар открыл счет. Луис Суарес на 44-й минуте забил второй мяч. Он не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды. «Барселона» была последней командой ла лиги, которой он не забивал (среди тех, против кого он играл).
«Атлетико» набрал 17 очков и занимает второе место. Столько же у лидирующего «Реала», который имеет в матч в запасе. «Барселона» на девятой позиции — 12 очков.
Чемпионат Испании. Ла лига
8-й тур
«Атлетико» — «Барселона» — 2:0 (2:0)
Голы: Лемар, 23 (1:0). Суарес, 44 (2:0).
«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Фелипе, 81), Коке, де Пауль (Триппьер, 46), Льоренте, Лемар, Суарес (Гризманн, 72), Феррейра-Карраско (Лоди, 81), Жоау Феликс (Корреа, 72).
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Мингеса (Пуч, 75), Араухо, Дест (Лангле, 86), Бускетс, Коутинью (Фати, 64), Ф.де Йонг, Гави (Л.де Йонг, 75), Гонсалес (Сержи Роберто, 46), Депай.
Предупреждения: Гави, 20. де Пауль, 45+1. Коке, 78.
Судья: Мартинес Мунуэра .
2 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
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