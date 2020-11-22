Пике и Серхи Роберто получили травмы в матче против «Атлетико»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике получи травму в матче против «Атлетико» в рамках 10-го тура ла лиги (0:1). У 33-летнего испанца выявлено растяжение связок правого колена, сообщает Marca.
Также в этой встрече повреждение получил полузащитник Серхи Роберто. У него диагностирована травма мышц правого бедра. Оба игрока должны пройти дополнительные обследования.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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