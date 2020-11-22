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Пике и Серхи Роберто получили травмы в матче против «Атлетико»

08:55
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике получи травму в матче против «Атлетико» в рамках 10-го тура ла лиги (0:1). У 33-летнего испанца выявлено растяжение связок правого колена, сообщает Marca.

Также в этой встрече повреждение получил полузащитник Серхи Роберто. У него диагностирована травма мышц правого бедра. Оба игрока должны пройти дополнительные обследования.

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