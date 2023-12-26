Пенья рассказал, чему научился у экс-голкипера «Барсы» Вальдеса

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья рассказал, чему научился у экс-голкипера каталонского клуба Виктора Вальдеса.

«Мне нравилось в Вальдесе то, как он откликнулся на идею Гвардиолы начинать разыгрывать мяч от вратаря, по сути заставив действовать голкипера как еще одного полевого игрока.

Также Вальдес всегда проявлял мужество своего характера. Он являлся эталоном в этом отношении. Если я потерплю неудачу, я так же, как и он, попробую еще раз», — цитирует Пенью Relevo.

Вальдес является воспитанником «Барселоны». Он играл в команде с 2002 по 2014 год. За этот период вратарь принял участие в 536 матчах во всех турнирах, в 239 из которых отыграл «на ноль».