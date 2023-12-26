Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:12

Пенья рассказал, чему научился у экс-голкипера «Барсы» Вальдеса

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья рассказал, чему научился у экс-голкипера каталонского клуба Виктора Вальдеса.

«Мне нравилось в Вальдесе то, как он откликнулся на идею Гвардиолы начинать разыгрывать мяч от вратаря, по сути заставив действовать голкипера как еще одного полевого игрока.

Также Вальдес всегда проявлял мужество своего характера. Он являлся эталоном в этом отношении. Если я потерплю неудачу, я так же, как и он, попробую еще раз», — цитирует Пенью Relevo.

Вальдес является воспитанником «Барселоны». Он играл в команде с 2002 по 2014 год. За этот период вратарь принял участие в 536 матчах во всех турнирах, в 239 из которых отыграл «на ноль».

ФК Барселона
Виктор Вальдес
0
Читайте также
Камила Валиева выступила под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана»
Портал Chess.com забанил Крамника за борьбу с читерством
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
На Украине сообщили о внесении в раду нового законопроекта о мобилизации
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сын Арагонеса рассказал о различиях между Гризманном и его отцом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 - : -
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 - : -
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 - : -
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 - : -
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 11
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости