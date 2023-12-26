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Сегодня, 11:00

Главный тренер сборной Испании рассказал о прогрессе команды в 2023 году

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о прогрессе испанской национальной команды в 2023 году.

«Я горжусь не только победой в Лиге Наций и выходом на Евро, но и тем, как был пройден этот путь. В Испании множество людей вновь обрели веру в команду, у которой есть предпосылки для достижения чего-то важного в будущем. В течение этого года сборная укреплялась, и нам необходимо продолжить усердно работать для того, чтобы продолжать прогрессировать», — цитирует де ла Фуэнте Sport.es.

В 2023 году сборная Испании выиграла Лигу Наций, обыграв в финале Хорватию в послематчевой серии пенальти (5:4, основное время — 0:0). Также испанская национальная команда отобралась на Евро-2024, заняв первое место в группе А.

Сборная Испании по футболу
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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Хетафе – Р. Вальекано
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3.01 21:15
Сельта – Бетис
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