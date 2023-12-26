Сын Арагонеса рассказал о различиях между Гризманном и его отцом

Сын бывшего нападающего «Атлетико» Луиса Арагонеса поделился мнением о форварде Антуане Гризманна, который сравнялся с экс-игроком мадридцев по количеству голов за клуб во всех турнирах.

«Мой отец здорово проявлял себя в важных матчах. Гризманну этого не хватает. Он должен проявлять себя в матчах с мадридским «Реалом» и «Барселоной». Мой отец был решающим фактором в важных играх. Он обладал решимостью», — цитирует сына Арагонеса Mundo Deportivo.

Гризманн достиг отметки в 173 забитых мяча за «Атлетико» во всех турнирах, повторив рекорд Арагонеса.