Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:48

Сын Арагонеса рассказал о различиях между Гризманном и его отцом

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сын бывшего нападающего «Атлетико» Луиса Арагонеса поделился мнением о форварде Антуане Гризманна, который сравнялся с экс-игроком мадридцев по количеству голов за клуб во всех турнирах.

«Мой отец здорово проявлял себя в важных матчах. Гризманну этого не хватает. Он должен проявлять себя в матчах с мадридским «Реалом» и «Барселоной». Мой отец был решающим фактором в важных играх. Он обладал решимостью», — цитирует сына Арагонеса Mundo Deportivo.

Гризманн достиг отметки в 173 забитых мяча за «Атлетико» во всех турнирах, повторив рекорд Арагонеса.

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
0
Читайте также
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Артем Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» группы «Ленинград»
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
На Украине сообщили о внесении в раду нового законопроекта о мобилизации
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» хочет активировать опцию обратного выкупа защитника «Бетиса» Риада
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 - : -
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 - : -
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 - : -
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 - : -
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 11
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости