Сын Арагонеса рассказал о различиях между Гризманном и его отцом
Сын бывшего нападающего «Атлетико» Луиса Арагонеса поделился мнением о форварде Антуане Гризманна, который сравнялся с экс-игроком мадридцев по количеству голов за клуб во всех турнирах.
«Мой отец здорово проявлял себя в важных матчах. Гризманну этого не хватает. Он должен проявлять себя в матчах с мадридским «Реалом» и «Барселоной». Мой отец был решающим фактором в важных играх. Он обладал решимостью», — цитирует сына Арагонеса Mundo Deportivo.
Гризманн достиг отметки в 173 забитых мяча за «Атлетико» во всех турнирах, повторив рекорд Арагонеса.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|18
|14
|3
|1
|39-11
|45
|
2
|Жирона
|18
|14
|3
|1
|42-21
|45
|
3
|Барселона
|18
|11
|5
|2
|34-21
|38
|
4
|Атлетико
|18
|12
|2
|4
|36-19
|38
|
5
|Атлетик
|18
|10
|5
|3
|34-19
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|18
|8
|7
|3
|29-18
|31
|
7
|Бетис
|18
|6
|10
|2
|20-18
|28
|
8
|Хетафе
|18
|6
|8
|4
|24-23
|26
|
9
|Лас-Пальмас
|18
|7
|4
|7
|15-15
|25
|
10
|Валенсия
|18
|6
|5
|7
|19-22
|23
|
11
|Р. Вальекано
|18
|4
|8
|6
|16-24
|20
|
12
|Вильярреал
|18
|5
|4
|9
|26-35
|19
|
13
|Осасуна
|18
|5
|4
|9
|21-29
|19
|
14
|Мальорка
|18
|3
|9
|6
|17-22
|18
|
15
|Алавес
|18
|4
|4
|10
|14-24
|16
|
16
|Севилья
|18
|3
|7
|8
|23-25
|16
|
17
|Кадис
|18
|2
|9
|7
|14-24
|15
|
18
|Сельта
|18
|2
|7
|9
|18-28
|13
|
19
|Гранада
|18
|1
|5
|12
|20-40
|8
|
20
|Альмерия
|18
|0
|5
|13
|19-42
|5
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.01
|19:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|2.01
|21:15
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|2.01
|23:30
|
Валенсия – Вильярреал
|- : -
|3.01
|19:00
|
Гранада – Кадис
|- : -
|3.01
|21:15
|
Сельта – Бетис
|- : -
|3.01
|21:15
|
Реал – Мальорка
|- : -
|3.01
|23:30
|
Жирона – Атлетико
|- : -
|4.01
|19:00
|
Осасуна – Альмерия
|- : -
|4.01
|21:15
|
Севилья – Атлетик
|- : -
|4.01
|23:30
|
Лас-Пальмас – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|
|
Артем Довбик
Жирона
|11
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|16
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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