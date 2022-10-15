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Сегодня, 15:35

Педри считает, что в истории может быть только один Месси

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Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о достижениях нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Конечно, мне было хотелось стать таким же великим, как Месси, и выиграть столько же «Золотых мячей». Знаю, что это очень сложно, нужно много работать. Но думаю, что в истории может быть лишь один Месси. Повторить то, что сделал он, невозможно», — приводит слова Педри L'Equipe.

Он также поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в девятом туре ла лиги.

«Класико — это матч, который смотрит множество людей. Он этой игры все получают удовольствие, а ведь в этом и состоит цель футбола. Футбол существует, чтобы люди радовались. Раньше я ходил на матчи с родителями, всегда собирались множество болельщиков «Барселоны». Я был в восторге», — добавил Педри.

35-летний аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год, провел за нее 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 16 октября. Начало — в 17:15 (мск).

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Pedri-barca-refaire-ce-que-messi-a-fait-est-impossible/1359453

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
2
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
14
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
15
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
16
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
19
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

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 9
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

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Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
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Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

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Севилья

 6 1 3
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