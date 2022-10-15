Педри считает, что в истории может быть только один Месси

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о достижениях нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Конечно, мне было хотелось стать таким же великим, как Месси, и выиграть столько же «Золотых мячей». Знаю, что это очень сложно, нужно много работать. Но думаю, что в истории может быть лишь один Месси. Повторить то, что сделал он, невозможно», — приводит слова Педри L'Equipe.

Он также поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в девятом туре ла лиги.

«Класико — это матч, который смотрит множество людей. Он этой игры все получают удовольствие, а ведь в этом и состоит цель футбола. Футбол существует, чтобы люди радовались. Раньше я ходил на матчи с родителями, всегда собирались множество болельщиков «Барселоны». Я был в восторге», — добавил Педри.

35-летний аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год, провел за нее 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 16 октября. Начало — в 17:15 (мск).