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Сегодня, 12:04

«Барселона» намерена зимой продать Пике, Альбу и де Йонга

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Френки де Йонг.
Фото Global Look Press

«Барселона» в зимнее трансферное окно намерена расстаться с несколькими игроками, сообщает Sport.es.

Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!

По сведениям источника, каталонский клуб зимой хочет продать Жерара Пике, Жорди Альбу и Френки де Йонга. Такое решение может быть принято, чтобы сократить зарплатную ведомость, если «Барса» не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

При этом уход Пике и Альбы является приоритетными целями, так как у обоих защитников большая зарплата, а оба игрока потеряли места в стартовом составе.

Жерар Пике
Жорди Альба
Френки де Йонг
ФК Барселона
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
15
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
16
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 6 1 3
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