Педри прокомментировал игру «Барселоны» в матче с «Хетафе»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу каталонцев над «Хетафе» (1:0). Он заявил, что команде не хватало ритма в этой встрече.

«Я, конечно же, доволен победой. Нам нужно научиться закрывать матчи, это по-прежнему не всегда удается. Эти три очка были очень важны. Также хочу поздравить капитана с 700-м матчем за клуб», — цитирует игрока Diario Sport.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 44 очка в 17 матчах.