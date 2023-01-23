Хави: «Депаю было некомфортно в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал подробности перехода нападающего Мемфиса Депая в «Атлетико».

«Депай попросил дать ему уйти, после того как получил предложение от «Атлетико». Ему было некомфортно в «Барселоне». Мы все вышли из ситуации победителями. Посмотрим, сможем ли мы кого-нибудь подписать, но мы должны помнить о правилах финансового фэйр-плей», — цитирует Sky Sports Хави.

Депай подписал контракт с «Атлетико» на 2,5 года. 28-летний голландец дебютировал за мадридский клуб в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (3:0).

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 31 очко.