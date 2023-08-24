Павлюченко: «Надеюсь, Захарян будет прославлять российский футболе в Европе»

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Никаких прогнозов не дам по Захаряну. Это очень тонкий процесс — переезд в другую страну и в другой чемпионат. Могу только пожелать удачи. Надеюсь, Захарян будет прославлять российский футболе в Европе», — цитирует «РБ Спорт» Павлюченко.

Клуб из Сан-Себастьяна в среду внес 20-летнего россиянина в заявку на сезон-2023/24 в ла лиге.

В ближайшем туре ла лиги «Реал Сосьедад» сыграет против «Лас-Пальмаса». Встреча пройдет 25 августа. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.