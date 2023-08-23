«Реал Сосьедад» включил Захаряна в заявку на чемпионат Испании

«Реал Сосьедад» внес российского полузащитника Арсена Захаряна в заявку на чемпионат Испании.

Кроме того, 20-летний полузащитник появился в списке трансферов на официальном сайте ла лиги. Ранее профиль Захаряна появился на странице «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу, 19 августа. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

В ближайшем туре ла лиги «Реал Сосьедад» сыграет против «Лас-Пальмаса». Встреча пройдет 25 августа. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.