Серхи Роберто намерен продолжить играть за «Барселону», но в будущем готов к переходу в МЛС

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не рассматривает возможность ухода из клуба этим летом, сообщает Sport.

Ранее стало известно, что футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии и МЛС. По информации источника, футболист на данный момент хочет сосредоточиться исключительно на выступлении за сине-гранатовых. Также отмечается, что Роберто нравится тренироваться под руководством главного тренера его нынешней команды Хави.

Однако игрок не исключает, что в будущем может перейти в команду из МЛС. Он считает, что его семье будет комфортно жить в США.

31-летний защитник является воспитанником академии «Барселоны». За основную команду сине-гранатовых он дебютировал в 2010 году. Всего Роберто провел 350 матчей в составе «Барселоны», отметившись 16 голами и 40 результативными передачами.