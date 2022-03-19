«Осасуна» победила «Леванте» в чемпионате Испании

«Осасуна» победила «Леванте» в матче 29-го тура чемпионата Испании со счетом 3:1.

В составе «Осасуны» отличились Чими Авила, Анте Будимир и Дарко Брашанац. Единственный гол «Леванте» забил Марти Сальвадор Рохер.

«Осасуна» набрала 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги. В активе «Леванте» 19 очко и идет на последней позиции.