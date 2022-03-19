Альба заявил, что «Барселона» должны выиграть «Реал», родолжить бороться за чемпионство

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом».

«Намерение — выйти на «Бернабеу», чтобы выиграть и продолжить бороться за победу в лиге. Класико ознаменует собой то, как пройдет остаток сезона», — приводит слова Альбы Marca.

Класико состоится 20 марта в Мадриде, начало — в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом матче чемпионата Испании сезона-2021/22 «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 51 очко в 27 матчах. «Реал» занимает первое место и имеет на счету 66 очков.