Орлов считает, что только Анчелотти может реанимировать карьер Роналду

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, закрыт ли спор о том, кто лучше — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«Подождите еще, не торопитесь. Роналду еще не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал». Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично. Потенциал у Роналду еще есть. Я прочитал недавние высказывания Анчелотти — он сказал, что Роналду еще в порядке. Это какой-то знак», — приводит слова Орлова Sport24.

По ходу ЧМ-2022 «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. После возвращения из Катара португалец поддерживал форму на базе «Реала».