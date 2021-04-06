Месси жаловался на судью перед матчем с «Реалом»: «Он ищет повод показать мне желтую»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен работой главного арбитра Сантьяго Хайме Латре в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:0).

Если бы аргентинец получил желтую карточку, то пропустил бы встречу 30-го тура с «Реалом», которая пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» 10 апреля.

После окончания первого тайма камеры Movistar+ выхватили слова Месси, который жаловался на судью представителю «Барселоны».

«Он ищет повод, чтобы показать мне желтую карточку. Просто невероятно», — сказал Месси, слова которого приводит Marca.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.