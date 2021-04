A victory without playing well. We are ready for a beautiful and exciting end of the season! On to 'El Cl?sico' ? #For?aBar?a

-

Una victoria sin jugar bien. Estamos listos para un final de temporada bonito y emocionante! Ahora «El Cl?sico' ? #For?aBar?a pic.twitter.com/hwxbUbbK7T