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Куман — о предстоящем эль-класико: «Мы готовы к красивому и захватывающему финалу»

13:43
Роналд Куман. Фото Marca
Роналд Куман. Фото Marca
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в своем Twitter рассказал об ожиданиях от матча 30-го тура чемпионата Испании с «Реалом».

«Победа без хорошей игры. Мы готовы к красивому и захватывающему финалу сезона. Впереди эль-класико», — написал Куман.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало игры — в 22.00 (мск).

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