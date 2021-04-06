Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в своем Twitter рассказал об ожиданиях от матча 30-го тура чемпионата Испании с «Реалом».

«Победа без хорошей игры. Мы готовы к красивому и захватывающему финалу сезона. Впереди эль-класико», — написал Куман.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало игры — в 22.00 (мск).