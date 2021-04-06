Роберто Карлос предположил, что арбитра матча «Барселона» - «Вальядолид» назначат на класико

Директор «Реала» по международным связям Роберто Карлос поделился мнением о работе судьи в матче 29-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вальядолидом» (1:0).

5 апреля главный арбитр встречи Хайме Латре удалил полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано на 79-й минуте. Через 11 минут «Барселона» смогла забить победный гол. Знаменитый в прошлом игрок мадридцев предположил, что этого арбитра назначат на матч «Реала» с «Барселоной».

«Я уверен, что этот рефери после сегодняшнего будет участвовать в игре на выходных», – написал Роберто Карлос в Twitter.

В субботу, 10 апреля, в 30-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». Начало - в 22:00 по московскому времени.