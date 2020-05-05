«Очень рад вернуться». Смолов в маске ответил на вопросы журналиста после прилета в Виго

Форвард «Сельты» Федор Смолов в маске ответил на вопросы журналиста после возвращения в Испанию. Ранее он прилетел в Россию во время пандемии коронавируса.

«Я скучаю по футболу, как, думаю, и все мои партнеры по команде, — сказал Смолов. — Я очень рад вернуться. С нетерпением жду возобновления сезона, начала тренировок и всего остального. Честно говоря, я не напуган коронавирусом, но ситуацию нельзя назвать хорошей. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить медиков и врачей, которые сейчас заботятся о людях. Здоровье семьи, детей и всех людей — сейчас это самое важное. Надеюсь, что футбол скоро возобновится, и люди смогут сосредоточится на чем-то другом, кроме коронавируса».

Спортсмены в Испании получили разрешение возобновить тренировки с 4 мая. С 5 по 7 мая футболисты пройдут тестирование на коронавирус, а через 48 часов смогут приступить к занятиям. Смолов же после возвращения в Виго должен будет пройти обязательный двухнедельный карантин, поэтому он не сможет приступить к тренировкам.

«Сельта» арендовала 30-летнего форварда у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол.