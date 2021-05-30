Облак заявил, что не намерен покидать «Атлетико»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак заявил, что не волнуется о том, что будет через два года, когда закончится его контракт с мадридским клубом.

«Я не могу видеть будущее. Все будет зависеть от многих факторов, например, будет ли потребность у клуба продавать футболистов или нет, — заявил Облак Marca. — Я пробыл в «Атлетико» семь лет, провел здесь более 300 матчей. Выиграв ла лигу, не хочу думать ни о чем другом. Я здесь, я счастлив».

28-летний словенец является самым высокооплачиваемым игроком «матрасников», а сумма отступных в его контракте составляет 120 миллионов евро.