«Валенсия» продлила контракт со своим воспитанником Коиндреди

«Валенсия» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Коба Коиндреди.

? @koba_koindredi: «Estoy muy contento con la renovaci?n, es un paso adelante en mi carrera»#Koba2025 #JuntsAnemAMUNT — Valencia CF ??? (@valenciacf) May 30, 2021

Новое соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2025 года. Футболист перебрался в академию «летучих мышей» в 2019 году из французского «Ланса».

В прошедшем сезоне Коиндреди провел 21 матч, из которых шесть — за основную команду.