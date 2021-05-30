«Валенсия» продлила контракт со своим воспитанником Коиндреди
17:24
«Валенсия» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Коба Коиндреди.
Новое соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2025 года. Футболист перебрался в академию «летучих мышей» в 2019 году из французского «Ланса».
В прошедшем сезоне Коиндреди провел 21 матч, из которых шесть — за основную команду.
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