Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Конте представил «Реалу» свою стратегию развития команды

19:09
Антонио Конте. Фото Reuters
Антонио Конте. Фото Reuters
Теги:

Тренер Антонио Конте провел переговоры с руководством «Реала». Он представил свою концепцию и стратегию развития команды, пишет в Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.

Ранее сообщалось, что в Конте также заинтересованы «ПСЖ» и «Тоттенхэм», однако специалист хочет работать именно в «Реале».

Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. Он возглавлял миланцев с 2019 года и стал вместе с ними чемпионом Италии.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия уступила Японии на тай-брейке в мужской Лиге наций
Американец установил камеры и обнаружил живущую в его шкафу женщину
Ученые рассказали о влиянии тренировок поздно вечером на здоровье
Видео: Неадекватная речь Бузовой на концерте в Волгограде

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд