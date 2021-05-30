Конте представил «Реалу» свою стратегию развития команды

Тренер Антонио Конте провел переговоры с руководством «Реала». Он представил свою концепцию и стратегию развития команды, пишет в Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.

Ранее сообщалось, что в Конте также заинтересованы «ПСЖ» и «Тоттенхэм», однако специалист хочет работать именно в «Реале».

Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. Он возглавлял миланцев с 2019 года и стал вместе с ними чемпионом Италии.