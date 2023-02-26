Анчелотти: «Альваро Родригес показал все свои качества. В следующем сезоне он будет в основе «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1).

«Мы пропустили гол из-за мастерства другой команды, что мы должны учитывать в футболе. Это также произошло с ними во время нашего гола. Их гол пришелся на то время, когда мы могли выйти вперед, и это снизило боевой дух команды. Вполне нормально, что мы не в лучшей форме, потому что это 17-я игра за 50 дней.

Альваро Родригес показал все свои качества, и это особенная ночь для него и для нас, потому что мы начинаем понимать, что он будет полезен в этой части сезона. В следующем сезоне он будет в основном составе команды, потому что у него есть качество, которым обладают немногие. Для своего возраста он высокий, мощный, у него сильный удар головой», – приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

?После этого матча «Реал» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Атлетико» с 42 очками – на четвертой строчке.