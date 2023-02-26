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Анчелотти: «Альваро Родригес показал все свои качества. В следующем сезоне он будет в основе «Реала»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1).

«Мы пропустили гол из-за мастерства другой команды, что мы должны учитывать в футболе. Это также произошло с ними во время нашего гола. Их гол пришелся на то время, когда мы могли выйти вперед, и это снизило боевой дух команды. Вполне нормально, что мы не в лучшей форме, потому что это 17-я игра за 50 дней.

Альваро Родригес показал все свои качества, и это особенная ночь для него и для нас, потому что мы начинаем понимать, что он будет полезен в этой части сезона. В следующем сезоне он будет в основном составе команды, потому что у него есть качество, которым обладают немногие. Для своего возраста он высокий, мощный, у него сильный удар головой», – приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

?После этого матча «Реал» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Атлетико» с 42 очками – на четвертой строчке.

 

Карло Анчелотти
ФК Атлетико
ФК Реал
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 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
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 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
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 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
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 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
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 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
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 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
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 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
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 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
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