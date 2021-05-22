«Реал» поздравил «Атлетико» с победой в чемпионате Испании в сезоне-2020/21.

«Поздравляем «Атлетико» и их болельщиков с титулом чемпиона Ла Лиги», — говорится в сообщении «Реала» в Twitter.

«Атлетико» в 38-м туре примеры обыграв «Вальядолид» на выезде со счетом 2:1 и сохранил первое место.

«Реал» в параллельной встрече с тем же счетом победил дома «Вильярреал» и занял второе место. «Королевский клуб» перед последним туром отставал от «Атлетико» на 2 очка и сохранял шансы на чемпионство.

«Реал» вообще завершил сезон без трофеев. В мае команда Зинедина Зидана вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, проиграв «Челси» по сумме двух матчей (1:1, 0:2).

В январе мадридцы проиграли «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании (1:2), а также выбыли из Кубка Испании, уступив «Алькояно» (1:2).