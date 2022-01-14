Облак пожелал «Атлетику» удачи в финале Суперкубка Испании

Голкипер «Атлетико» Ян Облак после поражения от «Атлетика» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании отметил, что его команда сделала недостаточно.

«Это трудно объяснить. Два гола пропустили со стандартов. В этом году мы их много пропустили. Разочарованы, потому что хотели победить, но сделали недостаточно. Я желаю большой удачи «Атлетику». Они достойны быть в финале.

«Атлетико» не показал хорошей игры. Это не было планом. Наш план состоял в том, чтобы играть выше, прессинговать и иметь больший контроль мяча. Вся команда разочарована, но мы должны исправить свои ошибки. Другого выбора нет", — цитирует Marca Облака.