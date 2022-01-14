Марселино считает, что «Атлетик» готов конкурировать с любым соперником

Главный тренер «Атлетик» Марселино после победы над «Атлетико» (2:1) в полуфинале Суперкубке Испании признался, что гордится своей командой.

«Я горжусь тем, что тренирую эту команду. Они способны конкурировать с любым соперником. Мы с самого начала показали достаточно целостную игру. Самый явный шанс в первом тайме был у нас, но Облак. Хотя мы контролировали игру», — цитирует Football Espana Марселино.

В финале Суперкубка Испании «Атлетик» встретится с «Реалом». Матч состоится 16 января.