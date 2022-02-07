Обамеянг высказался о победе «Барселоны» над «Атлетико»

Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу каталонцев в матче 23-го тура ла лиги с «Атлетико» (4:2).

Обамеянг ранее покинул «Арсенал» и перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

«Впервые надеть майку такого клуба — это невероятное чувство! Сильная командная игра и огромная победа для нас», — написал Обамеянг в Instagram.