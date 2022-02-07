Анчелотти: «Асенсио — очень важный игрок для «Реала». Мы победили «Гранаду» благодаря его лучшим качествам»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:0).

«Я не люблю приписывать себе заслуги, потому что, когда мы проигрываем, это вина тренера, а когда мы выигрываем, это заслуга команды. Игроки должны быть на первых полосах, а болельщики очень помогли нам во втором тайме. Асенсио — очень важный игрок. Он много забил в этом сезоне, работал в обороне, что важно для нас. Мы выиграли игру благодаря его лучшим качествам. Он вернулся после тяжелого периода травм», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Гранада» с 24 очками — на 16-й строчке.