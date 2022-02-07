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Сегодня, 02:57

Анчелотти: «Асенсио — очень важный игрок для «Реала». Мы победили «Гранаду» благодаря его лучшим качествам»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:0).

«Я не люблю приписывать себе заслуги, потому что, когда мы проигрываем, это вина тренера, а когда мы выигрываем, это заслуга команды. Игроки должны быть на первых полосах, а болельщики очень помогли нам во втором тайме. Асенсио — очень важный игрок. Он много забил в этом сезоне, работал в обороне, что важно для нас. Мы выиграли игру благодаря его лучшим качествам. Он вернулся после тяжелого периода травм», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Гранада» с 24 очками — на 16-й строчке.

Карло Анчелотти
Марко Асенсио
ФК Гранада
ФК Реал
0
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Чемпионат Испании, 23-й тур: «Барселона» обыграла «Атлетико», «Реал» победил «Гранаду» и другие матчи 23-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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38 тур
4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 2 : 0
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 0 : 0
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 0
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 4 : 2
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 0 : 2
6.02 23:00
Реал – Гранада
 1 : 0
7.02 23:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
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