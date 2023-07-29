Новичок «Реала» Гюлер повредил мениск на тренировке

Новичок «Реала» Арда Гюлер получил травму мениска правого колена, утверждает журналист COPE Аранча Родригес.

По его данным, 18-летний турок преждевременно завершил свое участие в турне мадридцев в США. В ближайшее время он вернется в Мадрид и начнет лечение.

«Реал» объявил о покупке Гюлера у «Фенербахче» в четверг, 6 июля. По данным портала Transfermarkt, «сливочные» заплатили за игрока 20 миллионов евро. Хавбек подписал контракт с мадридцами до конца июня 2029 года.