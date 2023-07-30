Судья товарищеского матча «Реал» — «Барселона» показал семь желтых карточек

«Барселона» в товарищеском матче обыграла «Реал» (3:0).

Главный арбитр Аллан Чапман показал семь желтых карточек — три каталонцам и четыре мадридцам. На 20-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Барсы», однако Винисиус не реализовал 11-метровый удар.

Также в первом тайме из-за повреждений были заменены игроки каталонцев Андреас Кристенсен и Илкай Гюндоган, у «Реала» — Ферлан Менди.

?В следующем товарищеском матче «Барселона» 2 августа сыграет с «Миланом», «Реал» 3 августа встретится с «Ювентусом».